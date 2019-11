L’Heure Exquise #4 : Cinémoi avec Mohammed Lansari & Philippe Pujol

C’est un numéro un peu particulier, puisque l’invitée fil rouge de cette émission n’est pas venue. Nous devions recevoir Monika Borgmann, cinéaste allemande installée à Beyrouth, mais elle n’a pas pris l’avion au matin de l’émission.

Elle était invitée de la 14e édition du festival Les Rencontres à l’échelle, pour présenter son film, Tadmor, réalisé en 2016, avec Lokman Slim. Un documentaire dans lequel une vingtaine d’anciens prisonniers libanais témoignent des tortures et humiliations subies lors de leur détention dans la prison de Palmyre, en Syrie.

Dans le cadre de ces Rencontres à l’échelle, était également invité Mohammed Lansari, directeur de la cinémathèque de Tanger. Nous lui avons posé quelques questions puis il s’est prêté au jeu du questionnaire de cinéphilie, Cinémoi.

En seconde partie d’émission, nous vous proposons un nouveau Cinémoi avec le journaliste et écrivain marseillais, Philippe Pujol, prix Albert Londres en 2016, avec La Fabrique du monstre, et récent auteur de La Chute du monstre, publié aux éditions Le Seuil le 7 novembre dernier, un an après les effondrements des deux immeubles de la rue d’Aubagne.

Il revient lui aussi sur ses plus grands émois au cinéma, de Dumbo à Jim Jarmusch, en passant par les Daltons, Pussycat kill Kill Kill, John Cassavettes ou François de Roubaix.

Une émission animée par Mario Bompart et réalisée par Djilali Hammiche.