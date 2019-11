L’Heure Exquise #3 : Caroline Caccavale & Joseph Cesarini

Nous recevons Caroline Caccavale et Joseph Cesarini, producteurs, réalisateurs et couple fondateur de l’association Lieux Fictifs, espace de pensée, de pratique et de création cinématographique qui oeuvre au sein de la prison des Baumettes depuis plus de trente ans.

Au sein de cette Heure Exquise, nous évoquerons trois des films qui ont marqué ces trois décennies vécues par Lieux Fictifs aux Baumettes.

Nous commencerons avec le documentaire De Jour comme de Nuit (1991), réalisé par Renaud Victor, assisté par nos invités, Caroline Caccavale et Joseph Cesarini. Une immersion de trois ans dans la vie des détenus et du personnel pénitentiaire.

Nous évoquerons ensuite 9m2 pour deux (2006), réalisé par Joseph Cesarini et Jimmy Glasberg. Un film où 10 détenus, tour à tour interprètes et filmeurs, mettent en scène leur vie quotidienne. Ce film est le fruit des pratiques cinématographiques continues mises en place par Lieux Fictifs aux Baumettes, tout comme Anima (2016), co-réalisé par Caroline Caccavale et Joseph Cesarini.

Anima a été pensé, écrit et interprété par des personnes détenues de la prison des Baumettes et des habitants de Marseille. Différents artistes y ont également été associés, comme le chorégraphe Thierry Thieû Niang et le compositeur Lucien Bertolina, fondateur de notre studio de création sonore Euphonia.

Dans Anima, toutes ces personnes inventent et fabriquent ensemble des sons, des mouvements, des textes et des images pour mettre en partage leurs désirs, leurs rêves. Ils créent ainsi une fiction, un récit, une langue commune et de nouveaux territoires. Ces Lieux Fictifs, dans la porosité entre le dedans et le dehors.

Ces trois films sont projetés au sein du cycle d’événements Prison Miroir, organisé par Lieux Fictifs & La Friche Belle de Mai. Prison Miroir met en lumière tous les reflets de la relation, entre ce dedans et ce dehors, mais aussi entre la prison et l’art, à travers des expositions, des projections, des rencontres, des tables rondes, et des écoutes sonores, afin d’offrir différents regards sur et depuis l’univers carcéral. Le week-end inaugural a eu lieu du 25 au 27 octobre, le second week-end majeur de Prison Miroir se tiendra du 7 au 9 février prochains. Les expositions « Un Œil sur le dos » d’Arnaud Théval et « Détenues » de Bethina Rheims sont toujours visibles à la Friche Belle de Mai jusque la fin de Prison Miroir, le 23 février prochain.

Au sein de ce cycle est donc organisée une rétrospective cinématographique des œuvres des créateurs, producteurs et réalisateurs de Lieux Fictifs, baptisée « Regards depuis la prison ». Une rétrospective qui s’étale jusqu’en février, dans laquelle l’on retrouve les 3 films évoqués dans cette heure.

Une émission animée par Mario Bompart et réalisée par Djilali Hammiche.