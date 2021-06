L’Heure Exquise #22 : Une Histoire à soi d’Amandine Gay

Grand entretien avec Amandine Gay, réalisatrice d’Une Histoire à soi, second long-métrage documentaire attendu en salles le 23 juin prochain.

Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. Ils ont entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie. Ces cinq personnes partagent une identité : celle de personnes adoptées. Séparé‧e‧s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine, ils ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de vie et leurs images d’archives nous entraînent dans une histoire intime et politique de l’adoption internationale.

Les 5 personnages du film posent un regard adulte sur leur vécu : derrière la joie de l’enfance, ils mettent des mots sur le racisme et le déracinement. Toutes posent une même question : comment construire sa propre histoire alors même que l’origine demeure inconnue ?

