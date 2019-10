L’Heure Exquise #2 : Les 20 ans des 4 Saisons d’Espigoule

C’est avec un plaisir immense que nous célébrons les 20 ans d’un film culte, l’un des plus grands chefs d’oeuvres du cinéma provençal, Les 4 saisons d’Espigoule. Voici une heure exquise avec son réalisateur, Christian Philibert.

Quatre saisons dans la vie de Ginasservis, un petit village du Haut-Var, vu par le prisme de ses personnages, de leurs folies, de leur verbe. On pourrait classer maladroitement Espigoule dans un registre Pagnolesque, pourtant au Pays de Giono. On pourrait le qualifier de village gaulois, avec c’est vrai de nombreux personnages qui nous renvoient à Uderzo. Je pense au poète Bastide, proche d’Assurancetourix, ou le patron du bar, Jean-Marc, véritable réincarnation provençale d’Obelix.

Mais 20 ans plus tard, ce n’est pas usurper d’affirmer que Les 4 Saisons d’Espigoule reste inclassable. Une Docu-Médie, où tout n’est pas vrai, mais rien est vraiment faux. Un film où on oublie très vite que c’est joué, même si on le comprend. Et d’ailleurs est-ce toujours joué ? Le ferment créatif du film repose bien sur cette ambiguïté, cette friction constante entre le documentaire et la fiction, pour créer le terrain fertile d’une improvisation juste. Comme le disait le patron du Café du Cours, Jean-Marc Ravera, Christian Philibert a su créer « une ambiance ».

Cinémoi avec Christian Philibert :





Par Mario Bompart.