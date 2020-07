L’Heure Exquise #10 : Jean-Pierre Rehm, tout écran ouvert

Grand entretien avec Jean-Pierre Rehm, directeur du FID, le Festival International du Film de Marseille, dont la 31e édition du festival se tient, du 22 au 26 juillet prochain.

Un festival qui s’est imposé sur la carte des plus grands festivals internationaux, avec une programmation exigeante et rare. Une sélection riche de plus d’une centaine de premières mondiales, scindée en différents couloirs compétitifs, dont un nouveau est inauguré cette année, et baptisé Flash.