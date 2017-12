L’Etrange Noël de Dr Zoom – Mix spécial

Dr Zoom vous souhaite sincèrement à tous un freaky Noël 2017 !

L’étrange Noel de Dr Zoom – Mix spécial – Dec. 2017

Playlist :

-YVETTE GIRAUD: « Joyeux Noël » (1957)

-SPIKE JONES & HIS CITY SLICKERS: « All I Want For Christmas (Is My Two Front Teeth) » (1956)

-DANNY ELFMAN: « Making Christmas » from the movie The Nightmare Before Christmas (1993)

-WEIRD ‘AL’ YANKOVIC: « Weasel Stomping Day » (2006)

-MADTOONS BEAT ORCHESTRA: « So Long Mike Part 1 » (2001)

-ZAPPA: « Briefcase Boogie » (1984)

-DE LA SOUL: « Millie Pulled A Pistol On Santa » (1991)

-DAPHNÉ: « The Death Of Santa Claus » (2010)

-JULIAN COPE: « Christmas Mourning » (1984, BBC recording)

-DAVID PEEL: « Santa Claus: Rooftop Junkie » (1990)

-DANIEL JOHNSTON: « Rock Around The Christmas Tree » (2006)

-SWELL: « I Hate Christmas » (1998)

-JEANNE CHERHAL: « Ça Sent Le Sapin » (2004)

-LEON REDBONE With Dr John: « Frosty The Snowman » (1988)

-WEIRD ‘AL’ YANKOVIC: « Christmas At Ground Zero » (1986 !)

-THE FLAMING LIPS: « Christmas At The Zoo » (1995)

-RUDY RAY MOORE: « Night Before Christmas Part One » (1991)

-NATHANIEL MAYER: « Mr Santa Claus (Bring Me My Baby) » (1962)

-SHA LA DAS: « I Wish Christmas Time Was Over » (2013)

-IMAGENE PEISE: « Atlas Eats Christmas » (1973)

-FANTOMAS: « National Scoop The Poop Day » (2005)

-THE DAVE ELVIS EXPERIENCE: « Blue Xmas (Shacky remix) » (2007)