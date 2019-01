LE GRAND FRICHONS – TRAVERSÉE DES APPARENCES

Pour ce premier numéro de 2019, le Grand Frichons monte de deux étages, s’enivre de magie(s), et montre les trucages propres à la radio (pas à la magie, on ne veut pas gâcher l’émerveillement).

Grand entretien avec Raphaël Navarro de la compagnie 14:20, mais également pour l’occasion commissaire (commissaire Navarro, vous dira-t-il) de l’exposition « Traversée des apparences », au 4ème étage de la Friche et à la Tour Panorama. Tout ça dans le cadre de la BIAC, la Biennale Internationale des Arts du Cirque.

Épaulé par ses magiciens-amis Louis Debailleul, Etienne Saglio, Rémi Lasvenes et Antoine Terrieux au micro, Raphaël Navarro conduit ce Grand Frichons numéro 3 et nous plonge une heure durant dans la magie nouvelle, à la croisée des pratiques et des esthétiques, au sein de leurs histoires personnelles et magiques, tout ça sous son commissariat musical, également.

L’exposition « Traversée des apparences » dure du 12 janvier au 24 février 2019.

Tracklist :

Ibrahim Maalouf – Lily will soon be a woman

The Harmonizing Four – Wade In The Water

Lhasa De Sela – Rising

Hippocampe Fou – Crise de nerfs optique

Bonne écoute !

