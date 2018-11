LE GRAND FRICHONS – OUVRIR LE MONDE

Ouvrir Le Monde, la soirée inaugurale du 9 novembre 2018 à la Friche la Belle de Mai a fait se croiser artistes et publics, autour de 4 vernissages et d’une soirée musicale aux Grandes Tables de la Friche, au Grand Plateau et au Cabaret Aléatoire.

Vous entendrez dans ce premier Grand Frichons Mélanie Legas de Zinc, qui présente CHRONIQUES, à la Friche et en dehors, ainsi qu’un grand entretien avec Gurshad Shaheman, auteur et metteur en scène qui présentera Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète au Grand Plateau dans le cadre des Rencontres à l’échelle, accompagné de Lucas Sanchez, comédien. Enfin, promenade sonore dans les murs du 5ème étage de la Tour, dans l’exposition Biomorphisme, avec Amélie de Beauffort.

Le tout bien entendu saupoudré des rythmes de la Grenouille.

Bonne écoute !







Réalisation : Sébastien Geli

