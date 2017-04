Le Coton Club 27 03 17 Bois D’Ébène Et Pacotille

What’s going on? C’est l’actualité musicale entre les oreilles de M.OAT qui vous embarque une nouvelle fois à bord du Coton Club pour une traversée de l’Atlantique Noir! Un voyage musical qui tourne autour des Etats-Unis avec en point d’orgue les venues de Jose James ou Kadhja Bonet prochainement à Marseille, un retour sur les derniers albums en date de Christian Scott ou D’Angelo, des classiques de saison et des nouveautés avec Badbadnotgood feat. Snoop Dog & Kaytranada, Kendrick Lamar, Norah Jones, Buttering Trio… Embarquez!

Le_Coton_Club_27_03_17

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

PLAYLIST

QUINCY JONES « Everything Must Change » BODY HEAT (A&M Records)

SARAH ELIZABETH CHARLES « March To Revolution » INNER DIALOGUE (Truth Revolution Records)

JOSÉ JAMES « Last Night » LOVE IN A TIME OF MADNESS (Blue Note / Universal)

KADHJA BONET « The Visitor » EP THE VISITOR (Fat Possum Records)

BADBADNOTGOOD « Lavender (Nightfall Rmx) ft. Kaytranada & Snoop Dogg » MAXI LAVENDER (Innovative Leisure)

KENDRICK LAMAR « Humble » SINGLE HUMBLE (T.D.E. / Aftermath / Interscope)

NORAH JONES « Flipside » DAY BREAKS (Blue Note / Universal)

CHRISTIAN SCOTT « Of A New Cool » STRETCH MUSIC (Ropeadope Records)

O’FLYNN « Spyglass » MAXI OBERYN / SPYGLASS (Blip Discs)

STRO ELLIOTT « Soul II Stro » STRO ELLIOTT (Fat Beats Records)

BUTTERING TRIO « Love In Music » THREESOME (Raw Tapes Records)

D’ANGELO « Till It’s Done (Tutu) » BLACK MESSIAH (RCA Records)

CHUCK BERRY « Johnny B. Goode » COMPIL 111 ROCK ‘N’ ROLL SUPERHITS (THE ULTIMATE COMPILATION)