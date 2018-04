Le Coton Club 26 03 18 À Fond De Cale

À fond cale, sons de l’Atlantique Afro sélectionnés et commentés par M.OAT !

Avec la poésie sensuelle de Baloji, les vagues afrofuturistes de Patoranking, Black Panther, Chris Dave et King Britt, les reprises de classiques de Meshell NdegeOcello et Tahira, les douceurs de Lucibella et Mr Eazi… Embarquez!

PLAYLIST

BALOJI « Peau De Chagrin – Bleu De Nuit » 137 AVENUE KANIAMA (Bella Union / PIAS)

PATORANKING « Available » SINGE AVAILABLE (Amari Musiq)

ZACARI & BABES WODUMO « Redemption » BLACK PANTHER THE ALBUM – MUSIC FROM AND INSPIRED BY (T.D.E. / Aftermath / Interscope / Universal)

FHLOSTON PARADIGM « …Touch ft. Alexa Barchini » AFTER… (Kingbrittarchives)

MESHELL NDEGEOCELLO « Nite And Day » VENTRILOQUISM (Naïve)

LUCIBELA « Chica Di Nha Maninha » LAÇO UMBILICAL (Lusafrica)

MR EAZI « Pour Me Water » SINGLE POUR ME WATER (Detty Records / Mad Decent)

CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ « Black Hole ft. Anderson .Paak » CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ (Blue Note)

GILBERTO GIL « Toda Menina Baiana (Tahira Rmx) » COMPIL LEVANTA POEIRA (COMPILED BY TAHIRA) (Jazz & Milk)

