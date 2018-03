Le Coton Club 26 02 18 Bois D’Ébène Et Pacotille

Le Coton Club remet les voiles de plus belles pour voguer entre les oreilles de M.OAT et les vôtres. Pendant notre voyage, l’actualité sera tempérée par des alyzées sexys, un hip hop oblique venu de l’ouest provoquera des remous dans la matrice afro, tandis qu’une fine pluie de vocodales célestes couvrira l’ensemble de l’Atlantique Noir continental. Embarquez, embarquez!

Un petit agenda afrodélique vous attend à la fin du trajet. À noter que cette semaine on se retrouve aussi pour l’Apéro Radio Grenouille chez VV vendredi 2 mars avec M.OAT et Bebowski, dès 19h/ SoulDiscoFunkAfroGrooves&Words / La Voûte Virgo, 12 quai de la Tourette, 13002 Marseille

PLAYLIST

KALI UCHIS « After The Storm ft. Tyler, The Creator & Bootsy Collins » SINGLE AFTER THE STORM (Rinse / Virgin EMI / Universal)

BLACK EYED PEAS « Street Livin' » SINGLE STREET LIVIN’ (Interscope Records)

NEW KINGSTON « Honorable And The Beast » A KINGSTON STORY: COME FROM FAR (Easy Star Records)

SAMIYAM « Rough » PIZZA STORY (Stones Throw)

DABRYE « Stranded ft. Fatt Father » THREE/THREE (Ghostly International)

NEUE GRAFIK « Cletus Kasady » COMPILATION FOR DOMINICA (Rhythm Section International)

EVERYTHING IS RECORDED « Mountains Of Gold ft. Sampha, Ibeyi, Wiki & Kamasi Washington » EVERYTHING IS RECORDED BY RICHARD RUSSELL (XL Recordings)

DJENEBA & FOUSCO « Djeliyaba » KAYEBA KHASSO (438 Productions / Lusafrica)

AHAMADA SMIS « Malaika » AFROSOUL (Colombe Records)

KENDRICK LAMAR « Humble (El Dusty Cumbia Refix) » SINGLE DIGITAL

THE LION « Kalenda March » COMPIL ANTHONY JOSEPH’S TRINIDADIAN MUSIC SAMPLER (Heavenly Sweetness)

SPOEK MATHAMBO « Blast Fi Mi ft. Loui Lvndn » MZANSI BEAT CODE (TEKA Records)

DJ LAG « Khonkolo (Okzharp Rmx) » EP TRIP TO NEW YORK (DJ Lag)

