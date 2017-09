Le Coton Club 25 09 17 Bois D’Ébène, Petits Papiers Et Pacotille

Embarquez à bord de votre navire radiophonique dont l’itinéraire, spécialement conçu pour vos oreilles, vous fera traverser l’Atlantique Noir dans de multiples directions! Avec notamment des correspondances à l’actualité de votre capitaine M.OAT: une Soirée de Soutien aux Sinistrés des récents ouragans, au Molotov le 30 septembre ; une rencontre avec Maryse Condé le 7 octobre autour de son dernier livre ; l’ouverture du Festival Meltin’Arts le 17 novembre en compagnie entre autres Gilles Peterson ; et plusieurs autres infos à retrouver dans l’agenda en fin de traversée transatlantique…

PLAYLIST

THE COMO MAMAS « Old Landmark » GET AN UNDERSTANDING (Daptone Records)

THE DYNAMICS « Feel Like Makin Love » COMPIL DISCO REGGAE VOL.3 (Favorite Recordings)

LETTA MBULU « Nomalizo » SWEET JUJU (Morning)

BCUC « Yinde (Short Version) » OUR TRUTH (Nyami Nyami Records)

MIKE MILL MADE-IT « Perfect Pint ft. Kendrick Lamar, Gucci Mane & Rae Sremmurd » RANSOM 2 (Def Jam Recordings)

KAYTRANADA « 2017 – 38 » SINGLE DIGITAL

DA BREAK « Get Over (YOLO) » SINGLE GET OVER (La Ruche)

BAMAO YENDÉ « Sex Booty Sht » EP OUSSOUNGA (Boukan Records)

JOBY VALENTE « Disque La Rayé » COMPIL DISQUE LA RAYÉ (Born Bad Records)

K.O.G & THE ZONGO BRIGADE « Turn Up The Music » EP BAAKO-BAAKO

WU-TANG CLAN « People Say ft. Redman » SINGLE PEOPLE SAY (36 Chambers / E1 Music)

RALPH LAVITAL « Carnaval » CARNAVAL (Jazz Family)

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT