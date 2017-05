Le Coton Club 24 04 17 Bois D’Ébène, Sucre Roux Et Pacotille

Une traversée musicale du Coton Club en des eaux particulièrement chargées de mélasse, d’auto-tune bluesy, de lourdeur trap et de lyrisme lancinant… Mais aussi de problèmes techniques, erreurs d’enchainements et autres palabres discutables… Vous êtes prévenus! Embarquez… si vous voulez! Et bon voyage…

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

Le_Coton_Club_24_04_17

PLAYLIST

FRANK OCEAN « Chanel » SINGLE

MOUNT KIMBIE « We Go Home Together ft. James Blake » SINGLE (Warp)

FRANK OCEAN « Lens V2 ft. Travis Scott » SINGLE

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH « Rise Again (Allmos Rmx) » RULER REBEL (Ropeadope Records)

LOGIC « Black SpiderMan ft. Damian Lemar Hudson » EVERYBODY (Def Jam Recordings)

KENDRICK LAMAR « DNA » DAMN. (Interscope Records)

TERRACE MARTIN « Mask Off (Remix) » SINGLE

THUNDERCAT « A Fan’s Mail (Tron Song Suite II) » DRUNK (Brainfeeder)

MUSIQ SOULCHILD « Start Over » SINGLE

GABRIEL GARZON-MONTANO « Crawl (Karriem Riggins Rmx) » SINGLE (Stones Throw)

OMAR « Gave My Heart ft. Leon Ware (SMBD Edit) »

SILENT JAY « The Glyde (Bump N Bounce) » COME FLY WITH ME (THE WRAP TAPE)

NICHOLAS PAYTON « Kimathi (For Our Elders And Our Children) » AFRO-CARIBBEAN MIXTAPE (Paytone Records)