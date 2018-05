Le Coton Club 23 04 18 Ondes Afrodéliques

Ondes Afrodéliques dans Le Coton Club aujourd’hui. De l’Atlantique Noir à la Méditerranée Phocéenne. L’actu de M.OAT / Le Coton Club!

Connexion Marseille-Londres avec Worldwide FM Marseille, nouvelle émission animée par M.OAT sur la webradio de Gilles Peterson : enregistrement le 11 mai chez VV avec Deni-Shain, pour la Release Party d’Atangana Records.

M.OAT sera également aux platines à l’UPercut le 12 mai avec Mama Laveau.

PLAYLIST

MNDRS « Little Wooden Raft ft. Polly Sinko »

SONS OF KEMET « My Queen Is Mamie Phipps Clark ft. Congo Natty »

YANN CLÉRY « Mo Lévé »

MAMA LAVEAU « Bouger Comme Benoit »

BLUE LAB BEATS « Pieapple ft. Moses Boyd & Nerija »

MANO D’ISHANGO « Pa Fèmé Zyé Aw »

THE MAUSKOVIC DANCE BAND « Down In The Basement »

EBO TAYLOR « Mumudey Mumudey (Flako Rmx) »

FEDIA LAGUERRE « Divizion (Voilaaa Rmx) »

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT