Le Coton Club 22 05 17 Deep Jazz Summer In Marseille

Le Coton Club embarque vos oreilles pour un voyage estival du côté marseillais de l’Atlantique Noir, nécessairement Jazz, nécessairement chaud, nécessairement spirituel. Enfilez votre combinaison afronautique et abandonnez vous aux sons d’une sélection qui navigue entre coups de coeur de M.OAT et actualités des meilleurs festivals Jazz de la région : Jazz Des 5 Continents, Charlie Jazz Festival, Worldwide Festival, Jazz À Porquerolles…

Spéciale dédicace à Philip Cohran, disparu depuis l’enregistrement de cette émission.

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

PLAYLIST

AHMAD JAMAL « Marseille ft. Abd Al Malik » MARSEILLE (Jazz Village)

SHABAKA AND THE ANCESTORS « Joyous » WISDOM OF ELDERS (Brownswood Recordings)

SUN RA AND HIS SOLAR-MYTH ARKESTRA « Plutonian Nights » MARSHALL ALLEN PRESENTS SUN RA AND HIS ARKESTRA. IN THE ORBIT OF RA (Strut Records)

ROBERT GLASPER EXPERIMENT « This Is Not Fear » ARTSCIENCE (Blue Note)

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH « Rise Again (Allmos Rmx) » RULER REBEL (Ropeadope)

NICHOLAS PAYTON « La Guajira » AFRO-CARIBBEAN MIXTAPE (Paytone Records)

PHILIP COHRAN AND THE ARTISTIC HERITAGE ENSEMBLE « New Frankiphone Blues » (Aestuarium Records)

JAIMEO BROWN « Mean World (Rmx ft. Carl Craig & Q-Tip) » SINGLE MEAN WORLD RMX (Motéma)

ARTURO O’FARRILL & THE AFRO LATIN JAZZ ORCHESTRA « What Now ft. Rudresh Mahanthappa » CUBA: THE CONVERSATION CONTINUES (Motéma)

GREGORY PRIVAT & SONNY TROUPÉ « Zendyen » LUMINESCENCE (Plus Loin Music)

BROOKLYN FUNK ESSENTIALS « The Creator Has A Master Plan » COOL AND STEADY AND EASY (Dorado)

KAMASI WASHINGTON « Truth » SINGLE TRUTH (Young Turks)