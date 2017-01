Le Coton Club 21 11 16 Bois d’Ébène et Pacotille

Bois d’Ébène et Pacotille c’est Le Coton Club version actu commentée en semi-freestyle par votre capitaine M.OAT, à bord de notre navire radiophonique en partance pour une nouvelle traversée multidimensionnelle de l’Atlantique Afro, embarquez!

Le_Coton_Club_21_11_16

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

PLAYLIST

MOSES SUMNEY « Seeds » MAXI SEEDS / PLEAS (Terrible Records)

ISAIAH RASHAD « Nelly » SINGLE NELLY (Top Dawg Entertainment)

ESPERANZA SPALDING « Noble Nobles » EMILY’S D+EVOLUTION (Concord Jazz)

BILAL « Holding It Back ft. Kimbra » IN ANOTHER LIFE (eOne)

GREGORY PRIVAT « Riddim » FAMILY TREE (ACT)

MARCUS STRICKLAND TWI-LIFE « Tic Toc » NIHIL NOVI (Blue Note)

OMER AVITAL « Eser (Middle Eastern Funk) » ABUTBUL MUSIC (Jazz Village)

SHARON JONES & THE DAP-KINGS « I’m Not Gonna Cry » SOUL TIME! (Daptone Records)

DELGRES « Lanme La (Live) » EP DELGRES (Delgres)

ANTHONY JOSEPH « Jimmy Upon That Bridge » CARIBBEAN ROOTS (Heanvenly Sweetness)

TÉMÉ TAN « Améthys » MAXI AMÉTHYS (Limite Records)

ERICK COSAQUE & X7 NOUVELLE DIMENSION « Kominiké (Glenn Astro Edit) » 2015 ADVENT CALENDAR (Stamp The Wax)