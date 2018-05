Le Coton Club 21 05 18 Yann Clery

Invités du festival Kadans Caraïbe 2018, YANN CLERY et ses compagnons ont déployé d’émouvants sortilèges musicaux à la Cité de la Musique. Quand on le retrouve avec Boris Kulenovic, bassiste, pour quelques questions-réponses sur son parcours et sa vision, il est tard. Néanmoins l’éveil chaleureux et l’humour déterminé découverts plus tôt sur scène sont toujours là…….. Le flûtiste et chanteur, secoue avec poésie plusieurs des codes qui dominent les discours musicaux ou identitaires. On retrouve d’ailleurs son « Bolerot » dans notre playlist Massilia Afropea 2018… Jazz caraïbe en ligne de mire… Musique!

PLAYLIST

FRANCK NICOLAS « Korosol Nation » JAZZ KA PHILOSOPHY 7 – PSYCHEDELICK TRIO

YANN CLERY « Foi De Marron » MOTOZOT (Why Compagnie / Jazz Family)

YANN CLERY « Mo Lévy »

YANN CLERY « Bolérot »

YANN CLERY « Ti Moun Teko »

YANN CLERY « Nèg Marron »

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT