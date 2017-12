Le Coton Club 20 11 17 Bois D’Ébène, Pacotille Et Grand Jazz Des Petites Antilles

M.OAT vous emmène en croisière pour un panorama de musiques parmi celles qui lui lui tiennent le plus à coeur en ce moment : la création Jazz venue de l’Outre-Mer caribéen. Comme un retour aux origines du genre (et du Coton Club), comme un plongeon dans le présent et le futur du son… qui danse et qui pense! À l’occasion d’une conférence musicale pour laquelle on vous donne RDV au Non-Lieu le 8 décembre, intitulée « 6e Continent et Musiques Populaires du 20e siècle », rien que ça! Enfilez vos combinaisons afronautiques sur vos jambes et vos neurones, embarquez, et bon voyage!

PLAYLIST

CHASSOL « Lamb Ouverture » ULTRASCORES II (Tricatel)

KAFÉ « Jili » SANTIMAN-KA (JILI) (Debs)

FRANCK NICOLAS « Martinique » JAZZ BÈLÈ PHILOSOPHY 8. MARTINIQUE (Emanaprod)

SONNY TROUPÉ « Ansanm » REFLETS DENSES (Sonny Troupé)

GREGORY PRIVAT « Ladja » FAMILY TREE (Act)

CELIA WA « Di Yo » EP WA (Ceia Wa)

EDMONY KRATER & I LIVE « Ti Jan Ka (Hugo LX Rmx) » COMPIL WE ARE 10 (Heavenly Sweetness)

C.A.B. « Cajuero » CARAÏBES AFRIQUE BRÉSIL (Aztec Musique)

RODOLPHE LAURETTA « Get Started » RAW (Onze Heures Onze)

ARNAUD DOLMEN « Tonbé Lévé » TONBÉ LÉVÉ (Arnaud Dolmen)

SIMON BOLZINGER « Yambu Andino » TAMBOR Y CANTO (L’Assos’ Picante)

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT