Le Coton Club 19 12 17 Conçu Pour Durer Face B

M.OAT dans vos oreilles à bord du Coton Club, pour une traversée musicale Afrodélique en forme de « best of » de l’année 2016 et en deux parties, Face B (des sons qu’on avait pas eu le temps d’écouter) et Face A (des sons plutôt déjà entendus dans l’émission cette année)… Embarquez!

Le_Coton_Club_19_12_16

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

PLAYLIST

KADHJA BONET « Honeycomb » EP THE VISITOR (Fat Possum Records)

PRINCE « Another Lonely Christmas » THE HITS / THE B-SIDES (Warner)

MILES DAVIS & ROBERT GLASPER « Ghetto Walkin’ ft. Bilal » EVERYTHING’S BEAUTIFUL (Blue Note)

MICK JENKINS « Drowning ft. BADBADNOTGOOD » THE HEALING COMPONENT (Cinematic)

ESPERANZA SPALDING « Noble Nobles » EMILY’S D+EVOLUTION (Concord Jazz)

IZEM « Wind, Sand & Stars ft. Eko » HAFA (Soundway)

SAUL WILLIAMS « Horn Of The Clock-Bike » MARTYRLOSERKING (The Fader Label)

KNEEBODY & DAEDELUS « Drum Battle » KNEEDELUS (Brainfeederà)

NASHEET WAITS EQUALITY « Between Nothingness And Infinity » BETWEEN NOTHINGNESS AND INFINITY (Laborie Jazz)

GREGORY PRIVAT « Galactica » FAMILY TREE (ACT)

CHILDISH GAMBINO « Me And Your Mama » AWAKEN, MY LOVE! (Glassnote Records)