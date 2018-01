Le Coton Club 18 12 17 Best Of 2017

Pour sa dernière traversée musicale de l’Atlantique Noir en 2017, M.OAT vous propose son Best Of! Subjectif, non exhaustif, mettant plutôt en avant des productions indépendantes d’albums d’artistes relativement peu connus… Pop, Jazz du 6ème Continent, Hip Hop, R&B, musiques africaines d’aujourd’hui et de tous horizons… Embarquez!

PLAYLIST

KADHJA BONET « Honeycomb » EP THE VISITOR (Fat Possum Records)

KENDRICK LAMAR « Humble. » DAMN. (Top Dawg Entertainment)

NICHOLAS PAYTON « Kimathi (For Our Elders And Our Children) » AFRO-CARIBBEAN MIXTAPE (Paytone / Ropeadope Records)

ROGER RASPAIL « Rara ft. Anthony Joseph » DALVA (Heavenly Sweetness)

SONNY TROUPÉ QUARTET ADD 2 « Evocation » REFLETS DENSES (Ekay)

DAYMÉ AROCENA « Mambo Na’ Mà » CUBAFONIA (Brownswood Recordings)

OUMOU SANGARE « Kounkoun (Jinku Rmx) » SINGLE DIGITAL KOUNKOUN (JINKU RMX)

MANO D’ISHANGO « Kalbas Dyalèktik » MAXI KAKO TÈKNIK

ARNAUD DOLMEN « Mèsi La Fanmi Part 3 » TONBÉ LÉVÉ (Arnaud Dolmen)

NASHEET WAITS « Unity Bonus Track » EQUALITY (Laborie Jazz)

SMINO « Blkswn » BLKSWN (Zero Fatigue LLC / Downtown Records)

SZA « Love Galore ft. Travis Scott » CTRL (Top Dawg Entertainment)

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH « Our Lady Of New Orleans (Herreast Harrison) » DIASPORA (Ropeadope Records)

SPOEK MATHAMBO « Want Ur Love ft. Kajama & Fantasma » MZANSI BEAT CODE (Teka Records)

BAMAO YENDÉ « Sex Booty Sht » EP OUSSOUNGA (Boukan Records)

