Le Coton Club 18 06 18 Estival-Festivals

M.OAT emmène vos organes moteurs et auditifs dans un voyage sonore autour de certains de ses festivals favoris de ce début d’été: Africa Fête, Massilia Afropea, Worldwide Festival, Les Suds A Arles, Jazz Des 5 Continents, Cooksound Festival… Un itinéraire où l’on croisera musiques africaines, jazz, Caraïbes, soul, électroniques… Embarquez!

PLAYLIST

SIBONGILE MBAMBO « Ubuntu Bami » EP SIBONGILE MBAMBO (Le Sud De L’Autre)

LUCIBELLA « Chica Di Nha Maninha » LAÇO UMBILICAL (Lusafrica)

JOE ARMON-JONES « Go See » COMPIL WE OUT HERE (Brownswood)

ROY HARGROVE « Strasbourg/St. Denis » EARFOOD (Emarcy)

ROBERTO FONSECA « Cubano Chant ft. Trombone Shorty » ABUC (Impulse!)

RUBEN PAZ Y CHEVEREFUSION « Salsa Para Todos » SALSA PARA TODOS (Ruben Paz)

LES MAXEL’S « Le Retour De Toto (Déni Shain & Papastomp Rmx) » MAXI ATGN 002 (Atangana Records)

TSHEGUE « Muanapoto » EP SURVIVOR (Ekler’o’shock)

BODDHI SATVA & DAVID WALTERS « Ni An Bagay (Radio Edit) » MAXI NI AN BAGAY (Offering)

ARNO E. MATHIEU « Ekzile Tropikal ft. Jephte Guillaume (Extended Vokal) » MAXI EKZILE TROPICAL (Clima)

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT