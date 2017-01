Le Coton Club 16 01 17 Bois d’Ébène et Pacotille

Échos Afros & Caraïbes dans Le Coton Club aujourd’hui, et à Marseille ce week-end ! Une traversée musicale orchestrée par M.OAT comme à l’accoutumée, navigant dans les sons dancefloor et vintage (mais pas que), parsemée de bonnes vibrations et d’annonces de sorties en cité phocéenne, illustrées notamment par nos compils préférées de 2016… Embarquez !

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

PLAYLIST

BONGA « Banza Rémy » RECADOS DE FORA (Lusafrica / Sony)

BANA « Pontin Pontin » COMPIL SPACE ECHO (THE MYSTERY BEHIND THE COSMIC SOUND OF CABO VERDE FINALLY REVEALED) (Analog Africa)

IFÉ « Umbo (Come Down) » SINGLE DIGITAL (Discos Ifa)

THE BONGO HOP « Ventana ft. Nidia Gongora » SATINGARONA PT.1 (Sabrosounds / Underdog Records)

THE GROUP NSI « Mande Moin On Lajan, Pa Mande Moin Za Fe An Moin » DIGITAL ZANDOLI (Heavenly Sweetness)

THE AFROROCKERZ « I Go U Go » THE AFROROCKERZ (Buda Musique)

KASSAV’ « Lagué Moin (Aïm N Edit) » SINGLE DIGITAL

VOILAAA « Le Disco Des Capitales ft. Pat Kalla » ON TE L’AVAIT DIT VOLUME 1 (Favorite Recordings)

OBY ONYIOHA « Enjoy Your Life » COMPIL DOING IT IN LAGOS (BOOGIE, POP & DISCO IN 1980s NIGERIA (Soundway Records)

LES VIKINGS DE LA GUADELOUPE « Gadé Douvant » ENKO ON TI TOU (1966-2016) (Heavenly Sweetness)

SORIE KONDI « Sorie Thogolobea (Original Mix) » THOGOLOBEA (Dutty Artz)