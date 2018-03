Le Coton Club 15 01 18 Afropolitain

Bienvenue à bord du Coton Club!

Pour la traversée musicale d’aujourd’hui nous mettons les voiles avec l’« afropolitanisme » conceptualisé par l’historien et philosophe ACHILLE MBEMBÉ, dont « Politiques de l’inimitié » (La Découverte) est le dernier livre.

L’occasion pour M.OAT d’emmener vos oreilles, vos hanches et vos neurones en un voyage subjectif dans les musiques africaines d’aujourd’hui de l’Afrique Du Sud à l’Algérie, en passant par le Cameroun, Madagascar, le Ghana, l’Ouganda, le Kenya, le Mali ou le Maroc, sans oublier Marseille, et la parole d’Achille Mbembé! Bonne écoute… Embarquez!!

PLAYLIST

3MA (BALLAKÉ SISSOKO, DRISS EL MALOUMI, RAJERY) « Anfaz » ANAROUZ (Mad Minute Music / H.M. PIAS)

TINA MWENI « Rapvolution » RAPVOLUTION (East Africa Rise Up / We Present)

BLITZ THE AMBASSADOR « Hello Africa » DIASPORADICAL (Jakarta Records)

D-BLACK « Kotomoshi ft. VVIP (Prod By DJ Breezy) » LIGHTWORK (Black Avenue Musik)

PASTEUR LAPPÉ « Sanaga Calypso » COMPIL POP MAKOSSA – THE INVASIVE DANCE BEAT OF CAMEROON 1976-1984 (Analog Africa)

OUMOU SANGARÉ « Kamelemba » MOGOYA (No Format / Sony)

MUGWISA INTERNATIONAL XYLOPHONE GROUP « Iganga Warming » EP IGANGA EMBAIRE (On The Corner Records)

BHIZER « Gobisiqolo ft. Busiswa, S.C Gorna & Trigger Bhepepe » EP GOBISIQOLO (Da Movement Projects / Universal Music)

DISTRUCTION BOYZ « Last Kick » GQOM IS THE FUTURE (Distruction Boyz Records)

IMARHAN « Imarhan (Moscoman Rmx) (Original Mix) » SINGLE IMARHAN (MOSCOMAN REMIX) (Disco Halal / City Slang) + extraits d’un entretien d’ACHILLE MBEMBÉ sur THINKING AFRICA

