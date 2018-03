Le Coton Club 12 03 18 À Fond De Cale / Tropical Discoteq

Une traversée à fond de cale surfant sur l’actualité musicale et la soirée TROPICAL DISCOTEQ: LA RÉALE à laquelle votre commandant de bord M.OAT a l’heur de participer, avec Émile Omar, David Walters et le crew Maraboutage… Embarquez!

DELA « Sunrise To Your Sunset » SINGLE DIGITAL

OSHUN « Blessings On Blessings (Prod. By Proda) » SINGLE BLESSING ON BLESSINGS (Oshun)

EARTHGANG « Robots » EP ROBOTS (Spillage Village)

ANDERSON .PAAK « ‘Til It’s Over » SINGLE ‘TIL IT’S OVER (OBE)

JANELLE MONAE « Make Me Feel » SINGLE MAKE ME FEEL (Bad Boy Records)

TOSHIO MATSUURA GROUP « I Am The Black Gold Of The Sun » MAXI I AM THE BLACK GOLD OF THE SUN (Brownswood)

BODDHI SATVA & DAVID WALTERS « Ni An Bagay (Radio Edit) » MAXI NI AN BAGAY (Offering)

EDMONY KRATER « Ti Jan Ka (2017 Version) » COMPIL WE ARE 10 (Heavenly Sweetness)

HENRY WENCESLAS THENARD « Ne Dis Pas Cela (D-Nite Edit) » SINGLE DIGITAL

10LEC6 « Bone Bame (Waajeed’s Bone Dub) » EP BONE BAME (Ed Banger)

N.E.R.D. « Lemon ft. Rihanna » NO ONE EVER REALLY DIES (i am OTHER / Columbia)

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH « Bae (Interlude) ft. Lawrence Fields » DIASPORA (Ropeadope)

CHRIS DAVE « Live In H Town (Yasiin Bey Interlude) » CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ MIXTAPE (FWMJ’s Rappers I Know)

