Le Coton Club 11 09 17 Première Traversée de la Saison

Pour cette première traversée musicale transatlantique de la saison, M.OAT vous embarque dans Le Coton Club en mode semi-improvisé, et vos oreilles font le lien entre actualités toutes fraîches et coups de coeur encore chauds, entre les continents, entre jazz, post-pop, R&B, afrolectro, hip hop, zouk et vibrations cosmiques… Dédicace à St Martin et agenda de l’Atlantique Afro du côté de Marseille… Libérez vos esprits, enfilez vos combinaisons afronautiques, tout le monde à bord!

PLAYLIST

MARCUS ROBERTS « Angel » AS SERENITY APPROACHES (Novus / RCA / BMG)

KING KRULE « Czech One » MAXI CZECH ONE / DUM SURFER (True Panther Sounds)

BIBI BOURELLY « Mood » SINGLE DIGITAL MOOD

TSHEGUE « Tshegue » EP SURVIVOR (Ekleroshock)

DJ LAG « Trip To New York » EP TRIP TO NEW YORK

BILL LOKO « Nen Lambo (Switch Groov Exp. Cosmic Version) » SINGLE DIGITAL

ELI & ALEX WONDERGEM « Sunday Morning » EP BUYING YOUR FREEDOM (Akwaaba Music)

TINA MWENI « Walk With Me » RAPVOLUTION (We Present / Socadisc)

SMINO « Netflix & Dusse » BLKSWN (Zero Fatigue LLC / Downtown Records)

JOSEPH LEIMBERG « The Awakening ft. Terrace Martin & Adam Turchin » ASTRAL PROGRESSIONS (World Galaxy / Alpha Pup Records)

MANO D’ISHANGO « Kalbas Dyalèktik » MAXI KAKO TÈKNIK

GEORGES DÉCIMUS « La Vie » MAXI LA VIE (Guadeloupe Production)

