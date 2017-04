Le Coton Club 11 04 17 José James

Traversée musicale de l’Atlantique Noir, Le Coton Club accueille José James pour une émission spéciale. M.OAT vous emmène à la rencontre de cette voix jazz majeure du 21e siècle, pour un voyage qui tourne autour de son album Love In A Time Of Madness, et d’une interview pour parler de R&B et de gospel, de production et de chant, de dérives et de spiritualité… Plus sélection musicale de nouveautés transatlantiques !

José James est en concert à Marseille le 21 avril 2017 à l’Espace Julien avec son nouveau show M.OAT y passera du son en première partie.

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

PLAYLIST

NICHOLAS PAYTON « June’s Boogie » AFRO-CARIBBEAN MIXTAPE (Paytone / Ropeadope Records)

VULFPECK « Cory Wong » THE BEAUTIFUL GAME (Vulf Records)

JOSÉ JAMES « Always There » LOVE IN A TIME OF MADNESS (Blue Note)

JOSÉ JAMES « Live Your Fantasy »

JOSÉ JAMES « Closer »

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH « Ruler Rebel » RULER REBEL (Ropeadope Records)

Pour les anglophones, l’excellent papier du Village Voice sur le dernier album de José James