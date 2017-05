Le Coton Club 08 05 17 Festival Kadans Caraibe 2017

Le Coton Club traverse l’Atlantique Noir sur la KADANS CARAIBE de l’édition 2017 du Festival, consacré cette année au thème de l’héritage culturel et de sa transmission, les 12 et 13 mai à la Cité de la Musique de Marseille. L’itinéraire musical de notre navire radiophonique est inspiré de la programmation entre gwoka, hip hop, musique latines, mots et chanson. M.OAT aura le plaisir d’y être présent le samedi 13 mai pour participer à une rencontre suite à la performance dansée autour du livre de Patrick Servius « La terre qui vous manque »… Embarquez!

LE COTON CLUB PODCAST & CONTACT

Le_Coton_Club_08_05_2018_Kadans_Caraibe

PLAYLIST

GREGORY PRIVAT & SONNY TROUPÉ « Zendyen » LUMINESCENCE (Plus Loin Music)

SONNY TROUPÉ QUARTET ADD 2 « Ansanm » REFLETS DENSES (Ekay)

JERRY GONZALEZ Y EL COMANDO DE LA CLAVE « Avisale A Mi Contrario Que Aqui Estoy Yo ft . Diego El Cigala » JERRY GONZALEZ Y EL COMANDO DE LA CLAVE (Sunnyside Records)

LATINAME « Latiname » SINGLE DÉMO (Latiname)

SIIMBA LIIVES LONG « Mind Over Matter 2.0″ SINGLE

KAN’NIDA NOU KA TRAVAY (Kan’Nida)

ELIDA ALMEIDA « Bersu D’Oru » EP DJUNTA KUDJER (Lusafrica)

GÉRALD TOTO « No Words » SPRING FRUITS

WALLY BADAROU « Awa » SINGLE