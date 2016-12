Le Coton Club 07 11 16 Franck Nicolas

Musicien guadeloupéen, FRANCK NICOLAS manie trompettes et conques, tradition gwoka vivante et harmonies jazz modernes pour produire l’une des oeuvres sonores les plus stimulantes du moment. Son concept Jazz Ka Philosophy s’incarne en des formations multiples, dont la dernière est un trio tout de subtilité avec les incroyables Nelson Veras et Sonny Troupé. Nous avons rencontré le leader à la suite de leur concert au Petit Duc à Aix-En-Provence le 7 octobre 2016, pour parler de l’importance du live et du contact avec le public, de l’héritage du Gwoka Moderne de Café et Gérard Lockel, de la place centrale du 6e Continent (La Caraïbe) dans la naissance et le présent du jazz…

À ce sujet (et plus généralement sur l’influence décisive du 6e Continent sur les musiques populaires globales du 2àe siècle), vous pouvez aussi consulter la tribune signée par M.OAT dans la revue guadeloupéenne Lespwisavann N°03 : 6ème Continent et musiques populaires

