Le Coton Club 07 05 18 Hashtag Caraïbes

#jesuisfrancknicolas : musicien majeur et fantastique créateur du Jazz Ka, le trompettiste guadeloupéen Franck Nicolas a entamé une grève de la faim le 24 avril dernier pour protester et alerter face à la discrimination dont sont victimes les musiciens ultra-marins dans les grands festivals de la métropole… On fait le point avec lui.

#kadanscaraibe : l’édition 2018 du festival Kadans Caraïbe se déroulera le 18 et 19 mai 2018 à Marseille avec entre autres Yann Clery, la Cie La Mangrove, Nadja, Ka Rumba, Prof Babacar… Ainsi que des ateliers, une expo, et une table-ronde sur l’engagement associatif pour de la culture caribéenne à Marseille. Mona Georgelin de l’asso Mamanthé est en studio pour nous en parler.

#mamalaveau : le groupe marseillais aux influences néo-orléanaises sublimées présente son nouveau répertoire à l’UPercut le 12 mai : Mama Laveau showcase + M.OAT DJ set

#worldwidefmmarseille #atanganarecords : vendredi 11 mai à La Voûte Virgo, M.OAT anime la 1ère émission Worldwide FM Marseille sur la fameuse webradio lancée par Gilles Peterson, invitant pour l’occasion Déni-Shain à célébrer le lancement de son label Atangana Records : WWFM Marseille + Atangana Release Party

PLAYLIST

RALPH LAVITAL « Carnaval » (Ralph Lavital / Jazz Family)

FRANCK NICOLAS « Grève De La Faim » (Franck Nicolas)

YANN CLERY « Nèg Marron » (Why Compagnie / Jazz Family)

AWA « J’Attends Le Printemps » (Ladja Music)

MAMA LAVEAU « Bouger Comme Benoît » (Mama Laveau)

FEDIA LAGUERRE « Divizion » (Atangana Records)

