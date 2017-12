Le Coton Club 04 12 17 Bois D’Ébène, Pacotille Et Longue Durée

M.OAT en manque d’inspiration? En retard sur l’actualité? Possible, mais également pris par l’envie de partager avec vous passagères, passagers, un voyage musical à travers des pièces a priori peu radiophoniques, du fait de leur longueur donc. Installez vous confortablement à bord du Coton Club, prenez le temps, Musiques africaines d’hier et d’aujourd’hui, jazz, Caraïbe… Embarquez!

PLAYLIST

GASANDJI « Liteya » LE SACRÉ (Label’Gass / Jazz Family / Socadisc)

NICHOLAS PAYTON « Afro-Caribbean Mixtape » AFRO-CARIBBEAN MIXTAPE (Paytone Records / Ropeadope)

PAT NDOYE « More Love » COMPIL POP MAKOSSA – THE INVASIVE DANCE BEAT OF CAMEROON 1976-1984 (Analog Africa)

ARNAUD DOLMEN « Tou Sèl Mè… » TONBÉ LÉVÉ (Unisson Production / Socadisc)

HOLOPHONOR « E Force 3 » LIGHT MAGNET (World Galaxy Records)

TONY ALLEN « Afro Disco Beat (Africaine 808 Rework) » MAXI DISCO AFRO REEDIT SERIES (Comet Records)

