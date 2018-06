Le Coton Club 04 06 18 Saison Noire

A Marseille, le printemps est Noir : après le Vavangue Festival en avril ou Kadans Caraïbe en mai, mois où les commémorations de différentes dates relatives à l’histoire esclavagiste et coloniale française sont nombreuses, voici venir en juin MASSILIA AFROPEA et AFRICA FÊTE. Deux évènements que M.OAT vous propose de parcourir durant cette traversée musicale, avant peut-être qu’un jour nous ne voyons se développer une véritable Saison Noire unissant toutes ces manifestations publiques… D’ici là, si vous voulez écouter et en savoir plus sur leurs programmes, embarquez!

PLAYLIST

KASSE MADY DIABATE « Simbo » KIRIKE (No Format)

JACOB MAFULENI & GARY GRITNESS « Atuka Mhondoro 808 (ATW Rework) » SINGLE DIGITAL

SAHAD & THE NATAAL PATCHWORK « Indépendance / Dipandaa » JIW (Mektoub)

BALOJI « Tropisme – Start-Up » 137 AVENUE KANIAMA (Bella Union)

BLUE LAB BEATS « 808 ft. Kaidi Akinnibi » XOVER (Society Of Sound)

CASEY « Tragédie D’Une Trajectoire » TRAGEDIE D’UNE TRAJECTOIRE (Dooeen Damage / Anfalsh)

MANO D’ISHANGO « Massoteau (Vini Zòt) » MAWON MINUI (PHIFE DAWG HOMAGE) (Connoisseur Musique)

KOKO DEMBELE « Tieba » TIEBA (Starmonde Music)

BRO. VALENTINO « Ah Wo (Newest Revolution) (LSD Edit) » COMPIL RADIO MAWIMBI – VOLUME 1 (Mawimbi)

PETIT PIMENT « É Tudo (Petit Piment Edit) » SINGLE DIGITAL

JUPITER & OKWESS « Emikele Ngamo » KIN SONIC (Zamora)

