Le Coton Club 02 01 17 Conçu Pour Durer Face A

M.OAT dans vos oreilles à bord du Coton Club, pour une traversée musicale Afrodélique en forme de « best of » de l’année 2016 et en deux parties, Face A (des sons plutôt déjà entendus dans l’émission cette année) et Face B (des sons qu’on avait pas eu le temps d’écouter)… Embarquez!

Le_Coton_Club_02_01_17

PLAYLIST

PARTYNEXTDOOR Come And See Badu ft. Drake (the official BADU DUET REMIX) SINGLE DIGITAL

MICK JENKINS Spread Love THE HEALING COMPONENT (Cinematic)

KAYTRANADA Bus Ride ft. Karriem Riggins 99.9% (XL Recordings)

JAY Z Spiritual SINGLE DIGITAL

GREN SÉMÉ Hors Sol HORS SOL (Washi Washa)

SAMPHA Blood On Me SINGLE DIGITAL (Young Turks)

RIVE GAUCHE Walking (Simbad Mix) EP WALKING (BBE)

KING KRAB Already Gone ALL IN (Uptone Records)

YUSSEF KAMAAL Lowrider BLACK FOCUS (Brownswood Recordings)

DAYMÉ AROCENA Stuck EP ONE TAKES (Brownswood Recordings)

ANDERSON PAAK Dreamer ft. Talib Kweli & Timan Choir MALIBU (Steel Wool / OBE / Art Club)

MILES DAVIS & ROBERT GLASPER Maiysha (So Long) ft. Erykah Badu EVERYTHING’S BEAUTIFUL (Blue Note)