L’avenir part d’ici #Plus20 – 26 Novembre 2019

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, la deuxième édition de l’événement « L’avenir part d’ici #+20 », à l’initiative d’Inter-Made et de la Friche de la Belle de Mai, était l’occasion de faire se rencontrer entreprises, ONG, territoires et citoyens autour de la question de l’innovation sociale.

Se rencontrer, se projeter, et s’inscrire dans un futur commun, pour trouver des solutions et des partenaires donnant le goût d’agir et de construire ensemble des réponses aux grands défis de notre époque et des 20 prochaines années !