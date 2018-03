L’ART DE L’ECOUTE – Rencontre avec Benjamin Dupé + Sonorités soundings klänge sonorità

Cette semaine, le créneau des explorations sonores vous propose de réécouter en première partie de l’émission la rencontre avec le compositeur Benjamin Dupé. Vous aurez l’occasion de découvrir son univers ainsi que sa dernière création, du Chœur à l’ouvrage, un opéra pour chœur d’enfants, qui sera donné au Théâtre de La Criée les 13 et 15 mars prochains.

Vous pourrez retrouver la rencontre avec le compositeur Benjamin Dupé dans la série des Cartes Blanches sur le site d’Euphonia : euphonia-atelierstudio.com.

La deuxième partie de l’émission nous embarque du côté de Digne les Bains où vous pouvez découvrir l’exposition Sonorités Soundings Klänge Sonorità, une programmation poétique, expérimentale et sonore, organisée à l’occasion de la dernière semaine du son au Musée Gressendi et le Centre d’Art Cairn.

Jusqu’au 17 mars 2018, Laurie Honoré vous fait entendre deux événements (des captations sonores?) programmés en ouverture de l’exposition Sonorités Soundings Klänge Sonorità, visible au Musée Gassendi.

Cette exposition sonore est une incitation à voyager, en explorateur, en terra incognita, à découvrir la richesse des floraisons sonores (peintures sonores, poésies sonores, sonorités, textes, mots, syllabes, lettres, voix, cris).

Le visiteur est invité à parcourir dans les salles du musée par des « écoutes » et des « rencontres » ce territoire inconnu, mal connu, méconnu, oublié (exploré déjà par les aborigènes d’Australie et les sociétés dites primitives et expérimentées naïvement par les enfants).

L’Art de l’Ecoute vous fait également tendre l’oreille en direction de Laurie Honoré et l’artiste joueur de vielle à roue électronique Yvan Étienne.

Yvan Etienne élabore des installations intermédia, des dispositifs de diffusions scénographiques, des concerts. Conçus comme des espaces à expérimenter, ses travaux sont généralement liés aux contextes, aux spécificités in situ, acoustiques et architecturales des espaces investis.

Pour finir, l’Art de l’Ecoute vous propose de réécouter l’artiste-poète Michel Giroud, aussi commissaire de l’exposition, qui propose une présentation des différentes formes de poésies sonores. À travers une mise en scène, une mise en voix éminemment subjective, il trace une histoire de cette fameuse « poésie sonore ».

Participants: Benjamin Dupé, Laurie Honoré, Yvan Etienne, Michel Giroud

Captation et réalisation radiophonique: Jean-Baptiste Imbert

Toutes les informations sur les résidences et workshop accueillis par l’Atelier-Studio Euphonia sur le site euphonia-atelierstudio.com.