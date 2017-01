La première chose que je peux vous dire… Felipe Troya

La première chose que je peux vous dire est que s’obliger à supprimer la plus belle phrase conduit à la nouveauté. Que la pertinence est, toujours, dissidence et réaction. Que l’urgence oblige à tout mener à son terme. Que l’idée de suicide doit fructifier. Que j’ai d’abord écrit quelque chose de plus beau. Je l’ai supprimé.



Felipe Troya

La première chose que je peux vous dire… avec Felipe Troya (janvier 2017)

Le « questionnaire » décalé

– Un oloé* ? « Lire : n’importe où. Mais relire exige un espace sous contrôle »

– Un auteur fétiche ? Il y en a deux : Thomas Bernhard et Juan Carlos Onetti

– La journée type de l’écrivain ? « Rester éveillé une journée entière, puis une nuit, sans dommages »

* oloé : « espaces élastiques où lire où écrire ». Mot créé par Anne Savelli dans son livre Des oloé (D-Fiction, 2011), et repris depuis par de nombreux auteurs et lecteurs.

L’invité

– Renaud Bouc, éditeur (et qui assure la traduction de l’espagnol) • Découvrir la version papier de ce numéro

• Tout savoir sur Felipe Troya, écrivain équatorien.

La première chose que je peux vous dire…, c’est une revue. Sur papier et sur les ondes, un écrivain, accueilli en résidence à La Marelle, se prête au jeu de l’autoportrait ludique. Un texte inédit, un questionnaire décalé, une conversation sur le projet d’écriture en cours et les travaux passés, une carte blanche sonore, parfois des invités surprise : c’est une manière de découvrir des auteurs quand ils arrivent ici…

