La première chose que je peux vous dire… Caroline Gamon

La première chose que je peux vous dire…, c’est une revue. Sur papier et sur les ondes, un écrivain, accueilli en résidence à La Marelle, se prête au jeu de l’autoportrait ludique. Un texte inédit, un questionnaire décalé, une conversation sur le projet d’écriture en cours et les travaux passés, une carte blanche sonore, parfois des invités surprise : c’est une manière de découvrir les auteur•trice·s quand ils arrivent à Marseille, et leur travail en cours.

S’abonner au podcast ou au flux RSS

« La première chose que je peux vous dire… » est un titre inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary / Émile Ajar.

Présentation : Pascal Jourdana. Suivi de production : Fanny Pomarède (La Marelle), Pauline Gervais (Radio Grenouille). Réalisation technique : Sébastien Géli / JB Imbert.

Une coproduction La Marelle / Radio Grenouille