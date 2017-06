La parole au travail d’un député de l’assemblée nationale

Dans ce numéro de la Parole au Travail, écoutons ensemble un député de l’assemblée nationale pour comprendre comment produire une loi et contrôler l’exécutif. Nous entendrons que ce sont dans les détails de cette production que se jouent les rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Nous comprendrons aussi les dilemmes dans lesquels ce producteur particulier est pris, entre sa spécialisation dans une commission et la généralité des lois et des politiques dont il est, dans sa circonscription, redevable. Entre l’attachement à son groupe parlementaire et ce qu’il pense des lois à produire. Entre son travail en commission et sa participation au travail collectif de l’assemblée. Entre la grande comédie politique et le laborieux débat de fond.

Comme pour toute activité, les choix sont nombreux. Et le réel résiste.

Bonne écoute sur La parole au Travail.

Cette émission a été réalisée en partenariat avec Le Ravi, le mensuel qui ne baisse pas les bras.

La Parole au travail, une série documentaire mensuelle de Christophe Massot réalisée avec Radio Grenouille et soutenue par la Fondation Syndex.