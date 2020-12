La Nuit Européenne des Chercheurs 2020

Chaque année, la Nuit Européenne des Chercheurs jouit d’une organisation particulièrement vigoureuse et audacieuse. C’est une nouvelle fois le cas cette année même si l’édition est entièrement numérique. Les chercheurs seront là pour vous partager leurs savoirs et vous faire vivre des expériences, qu’ils soient dans leurs laboratoires, chez eux en pyjama ou attablés dans leurs bureaux.

Cette Nuit Européenne des chercheurs vise donc à attiré vers les sciences un grand public. Nous débuterons notre émission avec Eric Berton , président de l’Université d’Aix-Marseille et Alain Dumort , Chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille, puis six chercheurs se succéderont à nos micros pour nous partager leurs travaux.