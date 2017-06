La Clique Numérique #18 – SI J’ÉTAIS PRÉSIDENT

La Clique vous parle non pas de futur mais de votre avenir ! Afin de se demander à quelle sauce numérique on va être mangé …

Pour cette émission intitulée « SI J’ÉTAIS PRÉSIDENT » la Clique reçoit deux invités dont la culture, le savoir et la compréhension de la chose politique et institutionnelle représente des terra et des terra de données :

Emmanuel Vergès, docteur en information et communication et Stéphane Delahaye élu numérique à Martigues !

Animée par Céline Berthoumieux Zinc et Marylou Bonnaire Zinc, programmation musical de Fabrice Portet et l’agenda culturel vous sera proposé par Mélanie Legas!