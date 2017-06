La Clique Numérique #16 – RÉALITÉ VIRTUELLE ET RÉALITÉ AUGMENTÉE

Pour cette #16 Clique Numérique il est question de réalité virtuelle et de réalité augmentée !

Ces nouveaux dispositifs immersifs aux champs des possibles immenses nous plongent entre fascination et interrogation !

Une heure donc pour évoquer ce nouveau possible technologique qui va exploser les codes de la perception.

Avec comme invité Josselin Colletta – chargé de production en charge des nouveaux media à black euphoria

& Elise Semeria chargée de communication à Primi

Nicolas bole a fait son va te faire proust à Antoine Cayrol fondateur du studio Okio !

Thomas Ricordeau se pose la question de base : « mais enfait c’est quoi la réalité ? »

Et Mélanie Legas vous présente l’agenda culturel du mois !

Tout ceci animé par Céline Berthoumieux et Marylou Bonnaire avec notre fameux programmateur musical Fabrice Pompidou !

