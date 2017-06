La Clique Numérique #15 – TERRITOIRES SENSIBLES

Pour cette Clique #15 on vous raconte le parcours d’installation Révélations qui a pris part dans le cadre Chroniques Acte 3 du Dimanche 29 janvier au Dimanche 12 février avec notamment un interview de Pierre Cattan, le producteur de Phallaina. Chroniques Acte 3 c’était aussi des Rencontres Professionnelles intitulées « Territoires Sensibles » avec les acteurs de la cultures, de l’économie et du tourisme. Marylou a rencontré Aurélie Peneau du « Voyage à Nantes » et Isabelle Bremond de « Bouches-du-Rhône Tourisme ». Il y est question de collaboratif, de vivre ensemble, de la chose public et du bien commun !

Tout cela accompagné d’une sélection musicale de Fabrice Pompidou.

Il est en tout cas question durant cette heure numérique de la ville sensible mais intelligente surtout.

Tout cela conclue par l’agenda culturel de Mélanie Legas.