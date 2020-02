La Boite Noire #3 Temps Zero

Formé en 2013 autour d’une performance visuelle et sonore à Berlin, le projet Temps Zero parcours l’Europe avec le désir de créer une expérience forte pour le public. Composé d’une vingtaine d’artistes photographes, vidéastes et musiciens internationaux, Temps Zero s’est jusqu’à lors diffusé en marge des circuits institutionnels de l’art contemporains, préférant concentrer son énergie autour d’une démarche de création collective, sincère et poétique. Après Vienne, Braga, Tessalonik, Toulouse, Athène, je suis allé à leur rencontre à Bucarest en septembre dernier à l’occasion d’un double évènement : une performance à la galerie Switch Lab et une exposition au MNAC, le musée national d’art contemporain de la capitale roumaine… Dans cette émission, par ordre d’apparition : Stéphane Charpentier, Patricia Morosan, Gilles Roudière, Gabrielle Duplantier, Uli M Schueppel, Alyssa Moxley, David Bryant, Alisa Resnik, Theo Elias, Martin Borgen, Damien Daufresne.

Temps Zero s’expose actuellement et jusqu’au 12 avril 2020 au Nooderlicht Studio à Groningen au Pays Bas.