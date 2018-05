La Boite Noire #1 : Gabrielle Duplantier

Nouvelle émission proposée par Etienne de Villars sur Radio Grenouille, la boîte noire est une plongée visuelle et sonore dans l’univers d’un photographe.

Depuis près de 20 ans, Gabrielle Duplantier façonne avec la photographie son propre monde en noir et blanc. Entre les lumières et les lignes, elle cherche la beauté à l’ombre du spectaculaire. Les visages de ses proches et les paysages familiers s’impriment sur sa pellicule avec force et dévoilent en miroir les facettes d’une personnalité discrète, sensible et sincère. Après son premier ouvrage Volta (2014), Gabrielle Duplantier vient de faire paraitre Terres Basses aux Editions Lamaindonne, un travail qu’elle présentera à la Galerie Confluence à Nantes du 18 mai au 23 juin prochain. En attendant, elle a accepté de nous recevoir chez elle au Pays Basque pour nous ouvrir les portes de son univers.