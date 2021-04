KALAMAZOO – SPECIALE REPRISES DU 22/04/2021

KALAMAZOO

Tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 20h à 21h

Une sélection musicale variée, pointue, décalée

Il est « Monsieur Nénuphars », DJ et animateur d’émissions spéciales, et si c’est vers le rock indépendant et l’éléctronica que son cœur penche, Dr. Zoom se passionne pour toutes les musiques.

Avec « Kalamazoo » il vous propose sa vision panoramique et érudite lors d’un voyage hebdomadaire qui, s’il emprunte parfois des chemins «balisés», nous emmène d’autant plus aisément aux confins de territoires musicaux méconnus, improbables, toujours dépaysants.

www.radiogrenouille.com