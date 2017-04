En clin d’oeil à l’actu du moment, Dr. Zoom propose un Kalamazoo spécial, composé uniquement de sélections musicales à 360° mais qui ont pour point commun de toutes faire écho aux présidentielles…

Kalamazoo on political duties !

Kalamazoo « Présidentielles » – 17 avril 2017



Playlist :

-TIM HARDIN : « You Upset The Grace Of Living When You Lie » (1967)

-G.G. VIKEY : « President Vikey » (1967)

-THE MINUS 5 : « Power To The People » (1995) cover de J. Lennon

-CURTIS MAYFIELD : « Power To The People » (1974)

-PUBLIC ENEMY : « Power To The People » (1990)

-A TRIBE CALLED QUEST : « We The People…. » (2016)

-MOYA KALONGO : « People » (2016)

-WYCLEF JEAN : « If I Was President 2016″ (2017)

-MORGAN DELT : « The System Of 1000 Lies » (2016)

-TRADITIONAL MONSTERS : « You Have The Power » (2015)

-THE PIGEON DETECTIVES : « Sounding The Alarm » (2017)

-LLORCA : « Make Your Own Choice » (2017)

-LUCIO BUKOWSKI & MILKA : « Années Folles » (2016)

-DUBIOZA KOLEKTIV : « Alarm Song » (2016)

-HK : « Assigné-e-s A Résistance » (2017)

-OAI STAR : « Vote Pour L’Amour » (2016)

-PAPY : « Toi Le Shazam » (1967)