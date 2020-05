INTERNATIONAL SIXTEASE COVERS MIX #2

Je vous propose pour ce midimix une heure de tubes sixties internationaux dans un registre Rock et Pop avec la particularité d’avoir été repris par des groupes de différents pays et surtout dans des langues parfois aussi surprenantes qu’éloignées des versions originales… Vous allez pouvoir entendre des titres des Beatles, Polnareff, Elvis, Troggs, Moody Blues, Seeds, Spencer Davis Group, Jimmy Hendrix, Gainsbourg, Gene Vincent, Manfred Mann, Dionne Warwick et bien d’autres artistes dans des langues parfois improbables telles que le grec, l’espagnol, l’indonésien, le brésilien, l’italien, le japonais, le Thaï ou le français…

Bon Tease-O-Rama !