Inner City Tape – San Francisco

Inner City Tape vous embarque pour une virée musicale au ventre des villes, le “Inner City” cher à Marvin Gaye. Ils y sont nés, y ont migré, l’aiment ou la détestent. Musiciens en transit ou artistes du cru, tous racontent et se nourrissent de la Cité.

Inner City Tape vous en propose un condensé à base de bandes originales, salles mythiques ou clubs obscurs, oldies et nouveautés.

On passe partout, on se glisse dans les ruelles et dans les clubs, on squatte les studios et se pose dans les parcs.

Une émission mensuelle proposée par Milena Rousseau.