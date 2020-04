Inner City Tape, périple musical au creux des villes, évasion salutaire en ces temps étroits…! On ne lésine pas aujourd’hui on met les voiles vers un ailleurs extraordinaire…

Empreinte carbone zéro, pour un voyage musical lunaire au creux de la fantastique, mystérieuse & ancestrale capitale éthiopienne, Addis Abeba, Nouvelle fleur, en amharique. Source d’inspiration infinie pour les artistes de tout temps, la musique éthiopienne c’est le savant mélange d un patrimoine musical hors norme et de la virtuosité des musiciens de la nouvelle générations …

au programme pour vous: jazz, electro, classique, hiphop… musiciens d hier et d aujourd hui, bandes originales de films et toujours un finish live au cœur de la cité d’or…. Downtown, on prend le pouls ! Inner City Tape Addis Abeba, c’est parti, depuis chez vous, avec nous, sur Radio Grenouille

Inner City Tape #8 Addis Abeba

PLAYLIST:

1- Addis, Red Axes

2- Ancient Ethiopia, Sun Ra & his Arkestra,

3- Yekermo, Mulatu Astatke (BO Broken Flowers)

4- As we enter, Nas & Damian Marley

5- Ethnapium, Dengue Fever

6- Mata, Akale Wube

7- Danse des Ethiopiens, Leo Delibes

8- Addis, OM

9- Guaragina, Dub Collossus

10- Madala, Arat Kilo feat Mamani Keita

11- Tezeta, Getatchew Mekuria

12- Ewnetegna feker, Hirut Bekele & Police Orchestra

13- Ya Lil, ETH

14- O carnaval Ethiopien, Arthur H

15- Fitret, Alemu Aga Live in Addis Abeba