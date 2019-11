Inner City Tape, périple musical au creux des villes ! Aujourd’hui on s’évade à Tokyo, périple au pays du soleil levant, où se croiseront tout azimuts le jazz, le nippon rock, les mangas et le hip hop… Une virée dans la fourmilière tokyoïte pour se prouver si besoin en ai qu il n’y a pas que la J pop au Japon. Quelques covers au sommet, des B.O. bien léchées et un live mythique… Une heure non exhaustive et subjective à souhait dans la ville où l’on ne dort jamais.

Downtown, on prend le pouls !

Inner City Tape made in Japan, c’est par ici:

Inner City tape #4 Tokyo

1- Rydeen, Yellow Magic Orchestra

2- Nata di Marzo, Pizzicato Five

3- Joe le Taxi, Jun Togawa

4- Ghost in Shell, Kenji Kawai

5- Ordinary Joe, Nujabes feat Terry Callier

6- Tokyo Blues, Horace Silver

7- Alviverde, Jun Miyake

8- Requiem pour un con, EPO



9- Alone in Kyoto, Air (Lost in Translation)

10- Three cool chicks, The 5 6 7 8s

11- Itsuki no komoriuta rock, Hirao Masaki & his All Stars Wagon

12- Tokyo Bossa, Isabelle Olivier

13- Tokyo Drift, Teriyaki Boys (Fast & Furious)

14- Iko Iko, Dr John (Live in Tokyo)