« Inner City Tape, périple musical au ventre des villes ! Pour cette 3è émission on s’offre une escapade à Istanbul… !

La nouvelle scène musicale turque explose, révolutionne la sono globale, et résiste encore et toujours à la censure. Comme l’ont fait avant eux toute une génération de musiciens visionnaires qui avait dans la tête un vent de liberté, d’ouverture et de métissage.

La jeune génération rend sans cesse hommage à ses idoles et parcours le monde. Nous on la suit dans les rues de sa bouillonnante capitale, Istanbul : les quartiers de Taksim, Kadıköy, Cihangir, or Beşiktaş. Les studio d’Epic, le Club Nublu, la Boiler Room, et la Maslak Venue… On traîne nos guêtres et nos babouches partout… Downtown, on prend le pouls !

Inner City Tape Istanbul, c’est par ici »

Inner city Tape #3 Istanbul

Tracklist Inner City Tape 3 Istanbul

1. The Four Lads, Istanbul Not Constantinople (Istanbul Not Constantinople)

2. They Might Be Giants, Istanbul (Flood)

3. Altin Gün, Goca Dünya (On)

4. Ersen Derman, Bulunmaz (Istanbul 70s | Psych, Disco & Folk classics)

5. Ilhan Ersahin, Bosphorus (Istanbul Sessions with Erik Truffaz)

6. Mercan Dede, Kapadokya (Kapadokya)

7. Depeche Mode, I Feel You (BO Head On by Fatih Akin)

8. Baba Zula, Tavus Havasi (BO Crossing the Bridge by Fatih Akin)

9. Erkin Koray, Cemal (Fesuphanallah)

10. Baris Manco, Kurtalan Ekspresi (Bolu Daglari)

11. Giorgio Moroder, Chase (BO Midnight Express by Oliver Stone)

12. Hakan Vreskala, Duvarlar (Duvarlar)

13. Derya Yildirim & Grup Simsek, Uc Kiz Bir Ana (Kar Yagar)

14. Duman, Olmadi Yar | Live at Maslak Venue, Istanbul 2003 (En Güzel Günüm Gecem 1999-2000